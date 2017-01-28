Ушла из жизни известный казахстанский журналист Светлана Галиева

После продолжительной болезни скончалась известный казахстанский журналист Светлана Галиева. Об этом сообщила ее коллега Хельча Исмаилова, передает МИА «Казинформ»





«Не стало нашей коллеги и подруги Светланы Галиевой. Трудно поверить, что мы больше не увидим ее ослепительную улыбку и не услышим заразительный смех. Более жизнерадостного человека трудно представить, многие даже не подозревали как она тяжело и долгие годы болела, она все время работала, вела международные проекты... Света еще много могла сделать... Искренне соболезнуем родным Светы», - написала Исмаилова на своей странице в Facebook.





Светлана Галиева проходила лечение от онкологического заболевания в бельгийской клинике. Несмотря на тяжелый недуг, ее записи в социальных сетях были наполнены уверенностью в завтрашнем дне.





«Кому нравится лежать в больнице? Да никому. Особенно, если этот госпиталь находится в далёкой-предалёкой Бельгии, вдали от родных и друзей. Тем не менее, я поняла, что тут не соскучишься. Приходит ко мне на днях эфемерное создание в полотняной шляпке с полями и халате с красным крестом на груди. Прямо из сказки про гномиков. И спрашивает, мадам, вам тут не скучно? И было в её взгляде столько сочувствия и готовности меня развеселить, что я поспешно сказала: "Нет!" Иначе бы она напустила на меня цыганский ансамбль! (...) Я погрузилась в чтение. На двадцатой странице философски задумалась, а что же сделаю я, когда через много-много лет придёт мой последний час? Старушка я буду компактная, интеллигентная, элегантная. Скорее всего, я преставлюсь или отдам Богу душу. Ну не могу я дать дуба или сыграть в ящик?! Или примитивно протянуть ноги? Или гигнуться, как Безенчук. В общем, весёлая страна Бельгия. Тут не соскучишься. Завтра жду капеллана», - писала Галиева в своем предпоследнем посте в Фейсбуке, опубликованном 11 января т.г.





Светлана Галиева родилась 6 августа 1956 года в Петропавловске. С отличием окончила Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, факультет журналистики. Член Союза журналистов Казахстана, Член Академии журналистов Казахстана, академик Евразийской Академии телевидения и радио.





В разные годы работала заместителем главного редактора в республиканской детской газете «Дружные ребята», редактором отдела тематического планирования, специалистом по связям с общественностью и прессой издательства «Жалын», директором по связям с общественностью и прессой Детского фонда «Бобек». Возглавляла Центр детской печати, радио, телевидения и кино «Детское время», Молодежный медиасоюз Казахстана. Была автором и руководителей крупных международных проектов, среди которых, в частности, молодежный информационный форум «Кольцо Евразии» и Международный фестиваль молодежных средств массовой информации «Юная столица глазами юных».





Фото: МИА Казинформ



