В Петропавловске школы закрывают на карантин

До 3 февраля занятия отменили для учеников первой гимназии, средней школы №12, а также в детском саду "Искорка".

В связи со вспышкой ОРВИ и гриппа в Петропавловске две школы и детский сад закрыли на карантин, передает Kazakhstan Today.





По информации городского отдела образования, в частности, до 3 февраля занятия отменили для учеников первой гимназии, средней школы №12, а также в детском саду "Искорка".





Кроме того, еще в двух школах занятия отменили в отдельных классах.





По данным департамента по защите прав потребителей СКО, с 20 по 26 января 2017 года в области заболело острыми респираторными вирусными инфекциями - 2209 человек, в том числе 41 случай гриппа. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 388,5, при пороговом значении - 492,33.





Как отметили в департаменте, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в области осложнилась. С 13 по 19 января 2017 года было зарегистрировано 105 случаев гриппа (A/H3N2 - 99, В - 6).





С начала эпидемиологического сезона в Северо-Казахстанской области зарегистрировано с нарастанием 15207 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 2669,79 что на 64,4% выше уровня прошлого года (в 2016 году - 9249 случаев, с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения 1623,79).





Заболеваемость ОРВИ распределилась следующим образом: среди детей от 0 до 4 лет - 33,9%; 5-14 лет - 28,3%; 15-29 - 22,8%; 30-64 года - 13,9%; старше 65 лет - 1,2%. Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет - 9449 случаев (62,1%), дети до 1 года - 1212 (или 7,9%).





За 3 неделю эпидемического сезона 2016/2017 года зарегистрировано 2061 случай ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 362,4. Показатель заболеваемости превысил уровень прошлой недели (250,6) в 1,5 раза, и превышает эпидемический порог (контрольный уровень на 3 неделю составляет 320,42). Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет - 1187 случаев (57,6%). Среди детей до 1 года зарегистрировано 96 случаев (4,7%), среди беременных - 34 случая (1,7%) ОРВИ.





Госпитализировано за 3 неделю с диагнозом ОРВИ 103 человека, в том числе с гриппом 37 человек, из них 19 беременных женщин с лабораторно подтвержденным гриппом. Госпитализировано с пневмониями за 3 неделю 68 больных. Летальных исходов от ОРВИ/гриппа и пневмоний не зарегистрировано.





Так как иммунизация против гриппа закончилась еще в ноябре, необходимо принимать неспецифические меры профилактики: избегать больших скоплений людей в закрытых помещениях, использовать защитную маску, употреблять пищу, богатую витамином "С" или использовать аптечные витаминные препараты.





"В медицинских организациях вводятся ограничительные мероприятия (масочный режим, запрет посещения больных в стационарах). В детских учреждениях проводится фильтр поступающих детей во избежание заноса инфекции в организованный коллектив. В школах удлиняются перемены для проведения проветривания в классах. С профилактической целью при контакте с больным можно использовать интерферон (капли в нос, ректальные свечи), смазывать носовые ходы оксолиновой мазью. При заболевании необходимо оставаться дома, не принимать антибиотики без назначения врача, так как они не действуют на вирусы", - сообщили в ведомстве.



