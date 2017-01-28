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В Мексике призывают бойкотировать американские товары

28 января 2017, 14:44

Мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.


В социальных сетях Мексики началась кампания, призывающая к бойкоту американских товаров, после того как президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, сообщает Би-би-си.

В "Твиттере" и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хэштегом #AdiosProductosGringos.

В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.

На кампанию уже отреагировала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала 7 тысяч рабочих мест по всей стране.

В заявлении Starbucks также говорится, что сетью кофеен в стране управляет мексиканская компания Alsea. Кроме того, в кофейнях компании во всем мире продается кофе мексиканского производства.

25 января Трамп подписал указ о строительстве стены на границе США и Мексики - это было одним из предвыборных обещаний республиканца.

При этом Трамп требует, чтобы строительство стены оплатила Мексика. Он обещал, что строительство не будет финансироваться из средств мексиканских налогоплательщиков.

Это привело к дипломатическому скандалу с Мексикой. Президент страны Энрике Пенья Ньето после подписания указа отказался от запланированного на следующую неделю визита в Вашингтон и встречи с Трампом.

Пенья Ньето и другие мексиканские политики неоднократно заявляли, что Мексика не будет платить за строительство стены на границе. В четверг Трамп и Пенья Ньето провели телефонные переговоры.

Фото: AFP

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