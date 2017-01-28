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Назарбаев и Путин обсудили прошедшие переговоры по Сирии

28 января 2017, 14:49

Главы государств обменялись мнениями по итогам международной встречи по Сирии в Астане.


Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями об актуальных вопросах глобальной повестки дня, в том числе по итогам международной встречи по Сирии в Астане.

Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за высокий уровень организации в Астане межсирийских переговоров и создание всех необходимых условий.

В свою очередь, Глава государства отметил, что урегулирование сирийского кризиса должно вестись исключительно мирным путем и выразил готовность и впредь оказывать всестороннее содействие в этом процессе.
Президенты Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих встреч.

Фото: Вести.ru

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