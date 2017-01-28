Министр здравоохранения рассказал о "крутить больных"
28 января 2017, 15:13
Это первое интервью Елжана Биртанова на посту министра.
Министр здравоохранения Елжан Амантаевич Биртанов прокомментировал скандальное видео "крутить больных", сообщает Первый канал Евразия.
В интервью министр ответил на вопрос об этой ситуации следующим образом.
"Мы свою позицию выражали, это абсолютное нарушение служебной этики. Наверное, вызванное с неправильным пониманием управленческих рисков руководителей", - сказал Биртанов.
Напомним, в мессенджере WhatsApp и социальной сети Facebook было размещено видео совещания в одном из медицинских учреждений, на котором Аманов допустил нарушение этических норм, дискредитировав звание медицинского работника.
Фото: 24.kz
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