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Министр здравоохранения рассказал о "крутить больных"

28 января 2017, 15:13

Это первое интервью Елжана Биртанова на посту министра.


Министр здравоохранения Елжан Амантаевич Биртанов прокомментировал скандальное видео "крутить больных", сообщает Первый канал Евразия.

В интервью министр ответил на вопрос об этой ситуации следующим образом.

"Мы свою позицию выражали, это абсолютное нарушение служебной этики. Наверное, вызванное с неправильным пониманием управленческих рисков руководителей", - сказал Биртанов.

Напомним, в мессенджере WhatsApp и социальной сети Facebook было размещено видео совещания в одном из медицинских учреждений, на котором Аманов допустил нарушение этических норм, дискредитировав звание медицинского работника.

Фото: 24.kz

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