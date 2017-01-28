Министр здравоохранения рассказал о "крутить больных"

Это первое интервью Елжана Биртанова на посту министра.

Министр здравоохранения Елжан Амантаевич Биртанов прокомментировал скандальное видео "крутить больных", сообщает Первый канал Евразия.





В интервью министр ответил на вопрос об этой ситуации следующим образом.





"Мы свою позицию выражали, это абсолютное нарушение служебной этики. Наверное, вызванное с неправильным пониманием управленческих рисков руководителей", - сказал Биртанов.



