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Утверждены Правила предоставления информации для составления Национального доклада о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов РК

Аннотация к документу: Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2017 года № 13 «Об утверждении Правил предоставления информации центральными государственными органами и местными исполнительными органами для составления Национального доклада о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан» (не введено в действие)

В соответствии с пунктом 3 статьи 166-1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года Правительство Республики Казахстан утверждены Правила предоставления информации центральными государственными органами и местными исполнительными органами для составления Национального доклада о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан.

В частности, разработка Национального доклада организует уполномоченный орган в области охраны окружающей среды (далее - уполномоченный орган).

Уполномоченный орган ежегодно в январе года, следующего за отчетным, направляет запросы в государственные органы о предоставлении информации для разработки Национального доклада.

Государственные органы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют информацию для составления Национального доклада.

Информация формируется в виде аналитической записки, дополненной материалами (таблицы, диаграммы, графики, рисунки), и должна содержать следующие сведения:

1) анализ текущей ситуации по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (динамика количественных и качественных характеристик окружающей среды и природных ресурсов, антропогенное воздействие, статистическая, экспертная, научная и иная информация с указанием источника информации);

2) экологические проблемы и возможные варианты их решений;

3) обзор реализации государственной политики в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;

4) основные выводы, рекомендации и прогнозы для принятия решений.

Уполномоченный орган организует сбор, обобщение, анализ информации, предоставленной государственными органами.

Не позднее 30 календарных дней со дня поступления на рассмотрение уполномоченный орган рассматривает информацию и в случае наличия замечаний, направляет дополнительный запрос в соответствующие государственные органы.

В течение 10 календарных дней со дня получения дополнительного запроса от уполномоченного органа государственные органы дорабатывают информацию и направляют ее в уполномоченный орган.

Информация предоставляется через единую систему электронного документооборота государственных органов, бумажная копия электронного документа не требуется.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

28 января 2017, 15:16
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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