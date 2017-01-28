В соответствии с пунктом 3 статьи 166-1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года Правительство Республики Казахстан утверждены Правила предоставления информации центральными государственными органами и местными исполнительными органами для составления Национального доклада о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов Республики Казахстан.

В частности, разработка Национального доклада организует уполномоченный орган в области охраны окружающей среды (далее - уполномоченный орган).

Уполномоченный орган ежегодно в январе года, следующего за отчетным, направляет запросы в государственные органы о предоставлении информации для разработки Национального доклада.

Государственные органы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют информацию для составления Национального доклада.

Информация формируется в виде аналитической записки, дополненной материалами (таблицы, диаграммы, графики, рисунки), и должна содержать следующие сведения:

1) анализ текущей ситуации по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (динамика количественных и качественных характеристик окружающей среды и природных ресурсов, антропогенное воздействие, статистическая, экспертная, научная и иная информация с указанием источника информации);

2) экологические проблемы и возможные варианты их решений;

3) обзор реализации государственной политики в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов;

4) основные выводы, рекомендации и прогнозы для принятия решений.

Уполномоченный орган организует сбор, обобщение, анализ информации, предоставленной государственными органами.

Не позднее 30 календарных дней со дня поступления на рассмотрение уполномоченный орган рассматривает информацию и в случае наличия замечаний, направляет дополнительный запрос в соответствующие государственные органы.

В течение 10 календарных дней со дня получения дополнительного запроса от уполномоченного органа государственные органы дорабатывают информацию и направляют ее в уполномоченный орган.

Информация предоставляется через единую систему электронного документооборота государственных органов, бумажная копия электронного документа не требуется.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.