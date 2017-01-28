Дочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа

По словам актрисы Шейлин Вудли, она была поражена, когда увидела Малию, пришедшую на митинг. При этом актриса отметила, что за во время своего президентства Обама не сделал достаточно полного прекращения строительства нефтепровода.

В начале недели она побывала на ежегодном кинофестивале "Сандэнс" в Юте, где вместе с сотней других участников акции протестовала против подписанных нынешним американским лидером Дональдом Трампом указов о возобновлении строительства трубопровода, пишет издание.

Как отмечает издание, дочери Обамы 18 лет, в этом году она планирует поступать в Гарвард.





Ранее Трамп подписал указ о возобновлении проекта строительства двух нефтепроводов — Keystone и Dakota Access, от которых ранее отказался его предшественник.





Активисты, выступающие против строительства Dakota Access, опасаются, что этот проект негативно скажется на качестве питьевой воды и приведет к "осквернению священных земель" индейцев. Маршрут пролегает по территории Северной и Южной Дакоты, Айовы и Иллинойса. В декабре 2016 года власти США пошли навстречу многомесячным протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. В ходе протестов в разное время были задержаны, а затем отпущены около 600 человек.