На юге Афганистана ликвидирован один из главарей движения "Талибан"

В ходе операции было уничтожено не менее девяти боевиков.

Один из лидеров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) был уничтожен в ходе совместной операции афганской полиции и сил безопасности в провинции Забуль на востоке Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Khaama Press.





По его данным, в ходе операции было уничтожено не менее девяти боевиков.





Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере страны. Все чаще на верность группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) присягают полевые командиры и боевики радикального движения "Талибан".



