Около 40 турецких военных на базах НАТО запросили убежище в Германии

Они обратились с просьбой об убежище в связи с тем, что они попали под "зачистку" в Турции и были вынуждены покинуть свои посты на базах НАТО в ФРГ.

Около 40 турецких военных, несущих службу на немецких базах НАТО, обратились к властям с просьбой о предоставлении убежища в Германии. Об этом пишет газета Spiegel, передает Об этом пишет газета Spiegel, передает РИА Новости





В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа военных мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Как пишет газета, военнослужащие обратились с просьбой об убежище в Германии в связи с тем, что они попали под "зачистку" в Турции и были вынуждены покинуть свои посты на базах НАТО в ФРГ.





По словам одного из 40 солдат, они "не испытывают симпатий к путчистам". "У солдат, попавших под зачистку, есть одно общее – мы успешны, ориентированы на Запад и выступаем за светское государство", — отметил он.





"Нет никаких сомнений в том, что мы не можем вернуть в Турцию этих солдат. Там они тотчас попадут в тюрьму", — заявил депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС, эксперт в области внутренней безопасности Штефан Майер.





В четверг, 2 февраля, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Турцию.





Ранее Верховный суд Греции решил не выдавать Турции восьмерых военнослужащих, бежавших в Грецию 16 июля 2016 года на вертолете после попытки госпереворота и запросивших политическое убежище. Суд счел, что на родине военнослужащие не могут рассчитывать на справедливый суд и их жизни будут под угрозой. Турция обвиняет их в подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана.



