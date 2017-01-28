Новые кадровые назначения в Казахстане

На уходящей неделе были реорганизованы министерства национальной экономики, здравоохранения и социального развития, произошли перестановки в Генеральной прокуратуре РК, крупных компаниях страны , передает , передает Казинформ





Также сменились руководители госкорпорации «Правительство для граждан» и Жилстройсбербанка. Новые кадровые назначения были в Министерстве по инвестициям и развитию РК, местных органах власти.









Биртанов Елжан Амантаевич родился в 1971 году. Окончил Алма-Атинский государственный медицинский институт, Университет штата Аризоны, Университет «Туран». В разные годы работал врачом-токсикологом, реаниматологом, руководил Информационно-консультативным токсикологическим центром БСМП города Алматы, Алматинским городским токсикологическим центром, республиканским центром токсикологии, был главным токсикологом города Алматы и Минздрава РК. В 2000-х был заведующим, преподавателем в Алматинском государственном институте усовершенствования врачей, возглавлял Институт развития здравоохранения, был советником Премьер-Министра РК и заместителем председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг». В 2008 году стал вице-министром здравоохранения РК, в 2010-ом - возглавил Национальный медицинский холдинг. Через три года был назначен советником по медицинским вопросам в Назарбаев Университет. С ноября 2015 года был вице-министром здравоохранения и социального развития РК.





Тамара Дуйсенова. Министром труда и социальной защиты РК назначена





Дуйсенова Тамара Касымовна родилась в 1965 году. Окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей средней школы по информатике в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области. В 1988-1992 годы работала экономистом НИИ экономики и нормативов при Госплане Узбекской ССР. В 1992-2002 годах работала в органах местной власти Южно-Казахстанской области. В 2002-2006 годы была вице-министром труда и социальной защиты населения РК, в 2006-2008 годы - заместителем акима Южно-Казахстанской области. С 2008 года занимала должность ответственного секретаря Министерства труда и социальной защиты населения РК. С 27 июня 2013 года - министр труда и социальной защиты населения РК, с 6 августа 2014 года была министром здравоохранения и социального развития РК.





Багдат Мусин. Председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры назначен





Мусин Багдат Батырбекович родился в 1983 году. Окончил университет имени Сулеймана Демиреля, Казахский институт правоведения и международных отношений. В период с 2004 по 2007 годы прошел путь от главного инженера-программиста до замдиректора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии». С 2007 по 2011 годы занимал различные должности в Министерстве юстиции, в том числе советник министра юстиции, заместитель директора департамента государственной политики в области информационных технологий. С 2012 по 2014 годы курировал деятельность ЦОНов в РК. С апреля по август 2014 года был председателем правления АО «Национальные информационные технологии»; с августа 2014 года занимал должность председателя правления АО «Казпочта».









Оспанов Аблайхан Есенович родился в 1986 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева. Трудовую деятельность начал в отрядах «Жасыл Ел», затем работал в частных компаниях. В 2011 году перешел на государственную службу в Министерство внутренних дел РК. Работал в должности старшего инженера департамента технической службы, занимался координацией развития ИТ-проектов в МВД. Был заместителем директора департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации РК, заместителем председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности центров обслуживания населения Министерства транспорта и коммуникаций. В 2014 году назначен директором департамента по развитию электронных услуг и центров обслуживания населения. В 2015 году назначен заведующим республиканской общественной приемной партии «Нур Отан». С апреля 2016 года был заместителем председателя правления АО «Центр развития города Алматы».





Председателем правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» назначена Ляззат Ибрагимова





Ибрагимова Ляззат Еркеновна родилась в 1972 году. Окончила Акмолинский сельскохозяйственный институт, Евразийский гуманитарный институт. Прошла трудовой путь от преподавателя Евразийского национального университета им. Гумилева до руководящих позиций в крупнейших институтах развития, в том числе, в структуре группы компаний холдинга «Байтерек». В разные годы работала национальным экспертом по экономическому развитию проекта ПРООН РК, возглавляла департаменты анализа и стратегии развития, обучения и консалтинга, корпоративного развития АО «Фонда развития предпринимательства «Даму», главным менеджером департамента специальных программ дирекции по управлению финансовыми институтами и институтами развития АО «ФНБ «Самрук-Казына». С 2009 года назначена заместителем председателя правления, с 2011 по 2016 год - председателем правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».





Айдар Арифханов. Заместителем председателя правления-членом правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избран





Арифханов Айдар Абдразахович родился в 1974 году. Окончил Казахскую государственную академию управления, Дипломатическую академию МИД РК, Колумбийский университет, Лондонскую школу бизнеса. Прошел трудовой путь от главного специалиста отдела программных и социальных займов Комитета по внешнему заимствованию Министерства финансов РК до вице-министра национальной экономики РК. В разные годы работал вице-министром финансов РК, заместителем руководителя Канцелярии, советником Премьер-Министра РК, вице-министром труда и социальной защиты РК, заместителем председателя Агентства РК по информатизации и связи, управляющим директором АО «Казахтелеком», заместителем председателя правления АО «НАК «Казатомпром» по экономике и финансам. С ноября 2015 года был вице-министром национальной экономики РК.





Ален Даулетов. Директором департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства по инвестициям и развитию РК назначен





Даулетов Ален Талгатович родился в 1985 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. С февраля 2010 года работает в Министерстве по инвестициям и развитию РК. Последняя должность - заместитель директора департамента внешнеэкономического сотрудничества.









Молдабаев Асылбек Серикович родился в 1970 году. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина. После службы в армии работал бригадиром в хозяйстве «Жансары» в родном селе, руководил крестьянским хозяйством «Молда» и был директором КГП «Тазалық» в поселке Молодежный. С 2009 года на государственной службе. До ноября 2011 года был акимом поселка Молодежный Осакаровского района, работал руководителем аппарата акима этого района. До назначения был заместителем акима Осакаровского района Карагандинской области.





Руководителем управления по вопросам молодежной политики акимата Жамбылской области назначен Мади Матен.





Мади Меирбековичу 33 года. Окончил Таразский государственный университет им. М.-Х. Дулати. Трудовую деятельность начал в 2004 году директором типографии, работал фотокорреспондентом редакции Жуалынской районной газеты «Жаңа өмір - Новая жизнь». В 2005-2011 годы был главным специалистом, руководителем отдела аппарата акима Жуалынского района. В 2012 году стал главным инспектором акима области в организационно-инспекторском отделе аппарата акима Жамбылской области. До нового назначения работал руководителем организационно-инспекторского отдела аппарата акима Жамбылской области.





Руководителем управления государственных закупок Южно-Казахстанской области назначен Берик Дуйсенов.





Дуйсенов Берик Тастанбекович родился в 1978 году. По образованию юрист. Трудовую деятельность начал в 2000 году прокурором отдела прокуратуры города Актобе. В 2004-2016 годы работал старшим прокурором отдела прокуратуры города Актобе, юристом ТОО «Кит Со», «Отау Строй», заведующим юридического отдела аппарата акима города Туркестан, руководителем аппарата акима городов Туркестан, Шымкент, советником, генерального директора строительной компании ТОО «Саулет Бетон». С декабря 2016 года был заместителем руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля.





Директором ТОО «Редакция газеты «Вечерняя Астана» стал Кайсар Жумабайулы.





Кайсар Жумабайулы родился в 1980 году. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, Алматинский институт непрерывного образования. В разные годы работал в городской газете «Столичное обозрение»; ТРК «31 канал», ТРК «Шахар»; РТРК «Казахстан», АО «Хабар». Работал в департаменте по связям с общественностью в инвестиционно-промышленной корпорации «TSC-group».С 2009 года был пресс-секретарем министра по инвестициям и развитию РК. До нового назначения работал советником акима Астаны Асета Исекешева.





Анеля Касымова.



