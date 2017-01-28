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В Шымкенте разыскивают 13-летнего школьника

28 января 2017, 17:06

В последний раз его видели на остановке.


В Шымкенте родные разыскивают 13-летнего школьника, сообщает Otyrar.kz.

Максим Фролов 27 января вышел из школы и домой так и не вернулся. В последний раз его видели на остановке в 18 микрорайоне.

Максим учится в школе №41. Его одноклассники рассказали, что он после школы вышел вместе с ними, но остался на автобусной остановке недалеко от школы.

Максим был одет в белую водолазку, синие школьные брюки, черный пуховик с капюшоном, спортивную обувь типа мокасинов синего цвета и серо-черную шапку. Мальчик был с черной сумкой через плечо.

Родные Максима Фролова просят всех, кто видел ребенка или имеет какую-то информацию о нем, сообщить по телефону: 8-777-556-08-28 или 102. Полиция занимается поисками Максима, его родители написали заявление.

Фото: Otyrar.kz.

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