В Шымкенте разыскивают 13-летнего школьника

В последний раз его видели на остановке.

В Шымкенте родные разыскивают 13-летнего школьника, сообщает сообщает Otyrar.kz





Максим Фролов 27 января вышел из школы и домой так и не вернулся. В последний раз его видели на остановке в 18 микрорайоне.





Максим учится в школе №41. Его одноклассники рассказали, что он после школы вышел вместе с ними, но остался на автобусной остановке недалеко от школы.





Максим был одет в белую водолазку, синие школьные брюки, черный пуховик с капюшоном, спортивную обувь типа мокасинов синего цвета и серо-черную шапку. Мальчик был с черной сумкой через плечо.





Родные Максима Фролова просят всех, кто видел ребенка или имеет какую-то информацию о нем, сообщить по телефону: 8-777-556-08-28 или 102. Полиция занимается поисками Максима, его родители написали заявление.



