В Шымкенте разыскивают 13-летнего школьника
28 января 2017, 17:06
В последний раз его видели на остановке.
В Шымкенте родные разыскивают 13-летнего школьника, сообщает Otyrar.kz.
Максим Фролов 27 января вышел из школы и домой так и не вернулся. В последний раз его видели на остановке в 18 микрорайоне.
Максим учится в школе №41. Его одноклассники рассказали, что он после школы вышел вместе с ними, но остался на автобусной остановке недалеко от школы.
Максим был одет в белую водолазку, синие школьные брюки, черный пуховик с капюшоном, спортивную обувь типа мокасинов синего цвета и серо-черную шапку. Мальчик был с черной сумкой через плечо.
Родные Максима Фролова просят всех, кто видел ребенка или имеет какую-то информацию о нем, сообщить по телефону: 8-777-556-08-28 или 102. Полиция занимается поисками Максима, его родители написали заявление.
Фото: Otyrar.kz.
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