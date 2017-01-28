На Украине численность детского населения с 1991 года сократилась вдвое

Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.

Численность детского населения на территории Украины за период с 1991 года значительно уменьшилась, заявил в Херсоне на конференции уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сообщает сообщает РИА Новости





"Сегодня статистика неутешительна. За годы независимости детское население сократилось почти в два раза и сегодня составляет 7,6 миллиона", — цитирует Кулебу в субботу украинское информагентство "Укринформ".





Он отметил, что Украина сейчас занимает 186 место в мире по показателю рождаемости и 13 место в мире по показателю вымирания нации.

По его данным, почти 106 тысяч детей, или 1,5% всего детского населения страны живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей.





Кулеба сообщил, что каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку, и минимум 600 тысяч проживают в неблагополучных семьях. По его словам, такие дети "стоят в очереди" на попадание в интернатные учреждения.





Кроме того, уполномоченный по правам ребенка рассказал, что на Украине каждый восьмой ребенок пострадал от военных действий на востоке страны. "На сегодня каждый восьмой ребенок пострадал от конфликта на востоке (Украины). 600 тысяч детей проживают на оккупированной территории. Почти 250 тысяч детей — переселенцы. А 100 тысяч детей живут в зоне соприкосновения", — сообщил Кулеба.



