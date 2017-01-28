Астана с большим отрывом победила в голосовании за проведение Матча Звезд КХЛ
28 января 2017, 18:05
Матч Звезд КХЛ-2017 года прошел 21 января в Уфе.
На официальном сайте КХЛ завершилось голосование по вопросу "Какой город должен принять Матч Звезд-2018?". С подавляющим преимуществом - 71% голосов болельщиков - победила Астана, сообщает Vesti.kz.
В пользу Казани проголосовали 19% участников опроса, за Владивосток - 7%, Хельсинки - 3%. Напомним, что окончательное решение КХЛ по поводу города, где пройдет следующий Матч Звезд, ожидается в мае текущего года.
Отметим, что Матч Звезд КХЛ-2017 года прошел 21 января в Уфе - "Восток" победил "Запад" со счетом 3:2.
Фото: championat.com.
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