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В Мосуле обнаружили принадлежащий боевикам склад с ипритом

28 января 2017, 18:45

При помощи химвещества и боеприпасов террористы пытались разработать химическое оружие


Армия Ирака обнаружила склад с ипритом в восточных районах Мосула, освобожденных от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщило агентство Associated Press, передает ТАСС.

По его данным, при помощи химического вещества и боеприпасов боевики пытались разработать химическое оружие.

Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.

Фото: mirnews.ru.

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