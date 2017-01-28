В Мосуле обнаружили принадлежащий боевикам склад с ипритом
28 января 2017, 18:45
При помощи химвещества и боеприпасов террористы пытались разработать химическое оружие
Армия Ирака обнаружила склад с ипритом в восточных районах Мосула, освобожденных от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщило агентство Associated Press, передает ТАСС.
По его данным, при помощи химического вещества и боеприпасов боевики пытались разработать химическое оружие.
Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.
Фото: mirnews.ru.
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