В Мосуле обнаружили принадлежащий боевикам склад с ипритом

При помощи химвещества и боеприпасов террористы пытались разработать химическое оружие

Армия Ирака обнаружила склад с ипритом в восточных районах Мосула, освобожденных от боевиков террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщило агентство Associated Press, передает Об этом сообщило агентство Associated Press, передает ТАСС





По его данным, при помощи химического вещества и боеприпасов боевики пытались разработать химическое оружие.





Наземная фаза кампании по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают антитеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.



