В Нацбанке РК озвучили уровень инфляции за 2016 год

На текущий год целевой коридор по инфляции в Казахстане установлен на уровне 6-8%.

Годовая инфляция по итогам 2016 года сложилась на уровне 8,5%, сообщил сегодня председатель Национального банка РК Данияр Акишев по итогам заседания Технического комитета по денежно-кредитной политике при финрегуляторе , передает , передает Казинформ





По мнению главы НБ РК, учитывая, что еще в летние месяцы инфляция была на уровне выше 17%, снижение в два раза за короткий период времени (4 месяца) является показателем правильности проводимой Национальным банком политики.





Как отметил Д.Акишев, «другим центральным банкам для такого значительного снижения инфляции понадобилось больше времени». Для сравнения, в России после перехода к режиму свободного плавания уровень инфляции удалось снизить с максимального значения 16,9% до однозначной цифры за 10 месяцев (март 2015 - январь 2016). В Азербайджане после девальвации в декабре 2015 года инфляция так и не снизилась до однозначного значения, а в последние месяцы демонстрирует рост (в декабре 2016 года - 15,7%).





Напомним, на текущий год целевой коридор по инфляции в Казахстане установлен на уровне 6-8%. По оценкам Национального банка РК, в ближайшие 1-2 месяца инфляция войдет в данный коридор и при отсутствии шоков сохранится в нем в течение всего 2017 года.



