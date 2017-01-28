Глава МИД Франции оценил результаты переговоров по Сирии в Астане

Переговоры в Астане — это этап в сирийском урегулировании, важно было дать им шанс, нет другого пути решения кризиса, кроме переговоров, заявил в субботу глава МИД Франции Жан-Марк Эйро , передает , передает РИА Новости





"Астана — это этап. Мы должны были дать ей шанс к мирному урегулированию. Это правда, мы видим, было тяжело — собрать всю оппозицию. Но есть инициатива России, Турции и Ирана, которая завершилась подписанием резолюции о прекращении огня. И они взяли на себя обязательство реализовать условия для режима прекращения огня", — сказал Эйро после встречи в Париже с новым главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.





Он добавил, что накануне провёл переговоры с генсеком ООН, который заверил, что ООН со своим опытом и возможностями готова содействовать механизмам контроля для соблюдения режима превращения огня.





"Следующий шаг — остаться в рамках ООН, как можно скорее вернуться за стол переговоров в Женеве. О дате — 8 февраля — уже сообщили, но условия до сих пор не сложились, нужно, чтобы все собрались за столом переговоров — режим, вся оппозиция, для того, чтобы искренне, в рамках "женевских решений" 2012 года и резолюции СБ ООН, которая устанавливает условия для переходного процесса, снова приняли участие в настоящих переговорах по переходу", — сказал Эйро.





Он вновь подчеркнул, что "нет другого решения сирийского конфликта, кроме пути переговоров, политического пути".





Виктория Иванова.



