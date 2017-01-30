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Тигр растерзал посетителя в китайском зоопарке

30 января 2017, 00:22

Мужчина преодолел защитное ограждение и ров с водой и оказался в вольере с хищниками.


Один из посетителей китайского зоопарка Нинбо (восточная провинция Чжэцзян) погиб в результате нападения тигра. Как сообщает The Global Times, инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 29 января.

По словам очевидцев, мужчина преодолел защитное ограждение и ров с водой и оказался в вольере с хищниками. Это произошло, когда сотрудники зоопарка кормили животных. Тигров пытались отогнать при помощи фейерверков.

Как сообщил телеканал CGTN, совершившее нападение животное застрелили.

Похожий случай произошел в сафари-парке в пригороде Пекина летом 2016 года. Тогда тигр напал на посетителей, которые нарушили правила безопасности и вышли из своей машины.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

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