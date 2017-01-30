Тигр растерзал посетителя в китайском зоопарке
30 января 2017, 00:22
Мужчина преодолел защитное ограждение и ров с водой и оказался в вольере с хищниками.
Один из посетителей китайского зоопарка Нинбо (восточная провинция Чжэцзян) погиб в результате нападения тигра. Как сообщает The Global Times, инцидент произошел во второй половине дня в воскресенье, 29 января.
По словам очевидцев, мужчина преодолел защитное ограждение и ров с водой и оказался в вольере с хищниками. Это произошло, когда сотрудники зоопарка кормили животных. Тигров пытались отогнать при помощи фейерверков.
Как сообщил телеканал CGTN, совершившее нападение животное застрелили.
Похожий случай произошел в сафари-парке в пригороде Пекина летом 2016 года. Тогда тигр напал на посетителей, которые нарушили правила безопасности и вышли из своей машины.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841550-3032d99f631b0d07484418c6d95240df
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...