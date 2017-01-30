В Германии после вечеринки нашли мертвыми шесть молодых людей
30 января 2017, 00:47
Установить, что стало причиной смерти шести человек, до сих пор не удалось.
Шесть молодых людей в немецком городе Арштайн федеральной земли Бавария найдены мертвыми в воскресенье утром после вечеринки, причина их гибели не установлена. Об этом пишет журнал Focus, передает РИА Новости.
Отец двух молодых людей, брата и сестры, нашел их тела, а также тела еще четырех погибших в беседке на садовом участке. Он немедленно вызвал на место происшествия скорую помощь, но врачам оставалось лишь зафиксировать факт смерти.
Как сообщает полиция, на телах погибших следов насилия не обнаружено. Установить, что стало причиной смерти шести человек, до сих пор не удалось.
Фото: AP Photo/ dpa,Uwe Anspach.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841551-399cc02dabedd3966a6636fdf7b62821
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...