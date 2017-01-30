Турция просит Германию не давать политическое убежище 40 участникам путча

Около 40 турецких военных, служивших на немецких базах НАТО, обратились к властям с просьбой о предоставлении убежища

Министр обороны Турции Фикри Ышык призвал власти Германии отказать 40 турецким военным, попросившим предоставить им политическое убежище , сообщает , сообщает РИА Новости





Накануне немецкие СМИ сообщили, что около 40 турецких военных, служивших на немецких базах НАТО, обратились к властям с просьбой о предоставлении убежища, так как, по их словам, они попали под "зачистку" после попытки переворота в Турции в июле и были вынуждены покинуть свои посты на базах НАТО в ФРГ.





"Сотрудничество с терроризмом – это игра с огнем… Сорок человек обратились за предоставлением убежища. Судебной системе Германии и немецким властям следует оценить это очень внимательно и не принимать решения о предоставлении убежища", — заявил Ышык в эфире телеканала NTV.





В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.





Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.





Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, около 43 тысяч человек в Турции арестованы после попытки переворота за причастность к организации Гюлена (FETO), около 93 тысяч госслужащих уволены.



