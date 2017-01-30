Российский лыжник погиб в горах Монблана

Тело погибшего российского лыжника было найдено в воскресенье в одной из расщелин ледника "Моря льда", расположенном на массиве Монблан во Франции. Об этом сообщило AFP, передает Об этом сообщило AFP, передает ТАСС





Согласно данным, полученным от спасательной службы региона, 30-летний россиянин погиб в субботу. Тело удалось найти на высоте три тысячи метров.





По информации следствия, мужчина катался в этом горном районе вместе со своим 60-летним отцом. Тот был обнаружен сегодня спасателями в шоковом состоянии в одной из расщелин ледника - он провел там всю ночь. Пожилой человек упал в расщелину в тот момент, когда перемещался по снежной поверхности, пытаясь поймать сигнал мобильной связи, чтобы вызвать спасателей.





О пропавших лыжниках сообщил в субботу спасателям один из знакомых россиян. Представители экстренных служб вечером того же дня совершили облет горного района на вертолете, но ничего не смогли обнаружить. Погибшего и пострадавшего нашла на следующий день группа спасателей в составе 14 человек.





В российском посольстве в Париже не смогли подтвердить эту информацию, сообщив, что проверяют появившиеся об этом сведения.



