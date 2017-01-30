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Петиция против визита Трампа в Британию набрала более полумиллиона подписей

30 января 2017, 02:00

Для рассмотрения петиции парламентом необходимо, чтобы она набрала 100 тысяч подписей.


Петиция с требованием не допустить государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию набрала уже более 500 тысяч подписей, сообщает РИА Новости.

Петиция была опубликована на сайте парламента Великобритании. В данный момент число подписей превысило 550 тысяч.

Для рассмотрения петиции парламентом необходимо, чтобы она набрала 100 тысяч подписей.

Ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал своих подписчиков в социальной сети Facebook подписать эту петицию.

В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Фото: AP Photo/ Alastair Grant.

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