В понедельник в Казахстане ожидаются туман и гололед

На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, в южных областях осадки

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сообщает

со ссылкой на КЧС МВД РК

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Местами ожидается усиление ветра, метель, туман, гололед.





В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, днем в Атырауской областях местами ожидается туман. В Алматинской области местами-туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.





В Жамбылской области местами-туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами-туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской,





Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед. В Мангыстауской области местами ожидается туман, днем местами гололед. В Актюбинской области днем местами-низовая метель, усиление ветра 18 м/с. В Костанайской области местами- низовая метель, туман. В Восточно-Казахстанской области местами-метель, туман, усиление ветра 15-20, в Жарминском районе порывы 25 м/с.