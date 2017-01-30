В понедельник в Казахстане ожидаются туман и гололед
30 января 2017, 06:01
Местами ожидается усиление ветра, метель, туман, гололед.
На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидается снег, в южных областях осадки, сообщаетZakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
Местами ожидается усиление ветра, метель, туман, гололед.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, днем в Атырауской областях местами ожидается туман. В Алматинской области местами-туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.
В Жамбылской области местами-туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Южно-Казахстанской области местами-туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской,
Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед. В Мангыстауской области местами ожидается туман, днем местами гололед. В Актюбинской области днем местами-низовая метель, усиление ветра 18 м/с. В Костанайской области местами- низовая метель, туман. В Восточно-Казахстанской области местами-метель, туман, усиление ветра 15-20, в Жарминском районе порывы 25 м/с.
В Алматы днем 0° ясно.
В Астане днем -9°частично облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Ворота Крыма
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