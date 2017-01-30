Анонс 30 января. Первые розыгрыши медалей Универсиады-2017

30 января, на Универсиаде-2017 в Алматы в борьбу вступают представители сразу нескольких видов спорта. Причем в некоторых из них состоятся розыгрыши первых наград, сообщает Vesti.kz.





Вид спорта: Керлинг (мужчины, женщины). Групповой этап.

Кто: Сборные.

Во сколько: Начало в 09:00 ("Алматы Арена").





Вид спорта: Сноуборд. Параллельный слалом-гигант (мужчины, женщины). Отборочный этап и финалы.

Во сколько: Начало в 09:00. Финал в 14:00.





Вид спорта: Горнолыжный спорт. Супергигант (мужчины, женщины). Отборочные и финал.

Во сколько: Начало в 10:30 ("Шымбулак").





Вид спорта: Лыжный спорт. Индивидуальная гонка (пять километров женщины, 10 - мужчины).

Кто: Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Анна Стоян, Ирина Быкова, Анжелика Тарасова, Валентина Эбель, Марина Матросова, Ангелина Шурыга, Ринат Мухин, Олжас Климин, Сергей и Александр Малышевы, Иван Люфт, Константин Борцов

Во сколько: Начало в 11:00 (Лыжно-биатлонный комплекс "Алатау").





Вид спорта: Фристайл. Лыжная акробатика (мужчины, женщины).

Кто: Жанбота Алдабергенова, Жибек Арапбаева, Маржан Акжигит.

Во сколько: Начало в 11:30, финал в 14:00 ("Табаган").





Вид спорта: Хоккей с шайбой (мужчины). Групповой этап.

Кто: Корея - Россия.

Во сколько: Начало в 12:30 (Соревнования по хоккею с шайбой у мужчин проводятся на "Халык Арене").





Вид спорта: Хоккей с шайбой (мужчины). Групповой этап.

Кто: Швеция - Чехия.

Во сколько: Начало в 16:00.





Вид спорта: Хоккей с шайбой (женщины). Групповой этап.

Кто: Канада - Великобритания.

Во сколько: Начало в 16:30 (Соревнования по хоккею с шайбой у женщин проводятся во Дворце спорта имени Балуана Шолака).





Вид спорта: Хоккей с шайбой (мужчины). Групповой этап.

Кто: США - Канада.

Во сколько: Начало в 19:30.





Вид спорта: Хоккей с шайбой (женщины). Групповой этап.

Кто: Казахстан - Китай.

Во сколько: Начало в 20:00.





Добавим, что вчера, 29 января, в Алматы состоялась эстафета огня Универсиады-2017. Кроме того, на территории "Алматы Арены" прошла церемония открытия соревнований.





Фото: good!



