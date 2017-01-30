Анонс 30 января. Первые розыгрыши медалей Универсиады-2017
30 января 2017, 06:06
В борьбу вступают представители сразу нескольких видов спорта.
30 января, на Универсиаде-2017 в Алматы в борьбу вступают представители сразу нескольких видов спорта. Причем в некоторых из них состоятся розыгрыши первых наград, сообщает Vesti.kz.
Вид спорта: Керлинг (мужчины, женщины). Групповой этап.
Кто: Сборные.
Во сколько: Начало в 09:00 ("Алматы Арена").
Вид спорта: Сноуборд. Параллельный слалом-гигант (мужчины, женщины). Отборочный этап и финалы.
Во сколько: Начало в 09:00. Финал в 14:00.
Вид спорта: Горнолыжный спорт. Супергигант (мужчины, женщины). Отборочные и финал.
Во сколько: Начало в 10:30 ("Шымбулак").
Вид спорта: Лыжный спорт. Индивидуальная гонка (пять километров женщины, 10 - мужчины).
Кто: Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Анна Стоян, Ирина Быкова, Анжелика Тарасова, Валентина Эбель, Марина Матросова, Ангелина Шурыга, Ринат Мухин, Олжас Климин, Сергей и Александр Малышевы, Иван Люфт, Константин Борцов
Во сколько: Начало в 11:00 (Лыжно-биатлонный комплекс "Алатау").
Вид спорта: Фристайл. Лыжная акробатика (мужчины, женщины).
Кто: Жанбота Алдабергенова, Жибек Арапбаева, Маржан Акжигит.
Во сколько: Начало в 11:30, финал в 14:00 ("Табаган").
Вид спорта: Хоккей с шайбой (мужчины). Групповой этап.
Кто: Корея - Россия.
Во сколько: Начало в 12:30 (Соревнования по хоккею с шайбой у мужчин проводятся на "Халык Арене").
Вид спорта: Хоккей с шайбой (мужчины). Групповой этап.
Кто: Швеция - Чехия.
Во сколько: Начало в 16:00.
Вид спорта: Хоккей с шайбой (женщины). Групповой этап.
Кто: Канада - Великобритания.
Во сколько: Начало в 16:30 (Соревнования по хоккею с шайбой у женщин проводятся во Дворце спорта имени Балуана Шолака).
Вид спорта: Хоккей с шайбой (мужчины). Групповой этап.
Кто: США - Канада.
Во сколько: Начало в 19:30.
Вид спорта: Хоккей с шайбой (женщины). Групповой этап.
Кто: Казахстан - Китай.
Во сколько: Начало в 20:00.
Добавим, что вчера, 29 января, в Алматы состоялась эстафета огня Универсиады-2017. Кроме того, на территории "Алматы Арены" прошла церемония открытия соревнований.
Фото: good!
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