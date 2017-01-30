Сапарбаев заявил, что может закрыть китайскую компанию, сократившую 499 человек

В прошлом году в сравнении 2015 годом на предприятии снизилась средняя зарплата, снизились суммы социальных выплат.

28 января в ТОО «ККБК «Великая стена» обсуждали будущее около 900 нефтяников, сообщает Диапазон.





Выяснилось, что меморандум между акиматом области и китайской компанией не работает – идут сокращения не только зарплаты, но и сотрудников. Китайской компании поставили жесткое условие, но гендиректор попросил «дать время».





$100 миллионов не спасли от сокращения





По сообщению актюбинских властей, руководство ТОО «ККБК «Великая стена» не изыскало дополнительные объемы буровых работ. Из-за этого в 2016 году сократили 499 человек, без сохранения заработной платы находились - 2 человека, временно не заняты из-за простоя - 422 человек. В прошлом году в сравнении 2015 годом на предприятии снизилась средняя зарплата, снизились суммы социальных выплат.





"Везде идет увеличение зарплаты, а у вас сокращение. Все предприятия выполняют социальные обязательства, а вы нет. Тогда надо закрывать вашу компанию. Нам не нужна проблемная компания. Нам что больше делать нечего, кроме того, как заниматься проблемами этой «Великой стены»? Оставшихся 900 работников мы трудоустроим, это не проблема, а компанию закроем на законных основаниях", - сопоставлял аким области Бердыбек Сапарбаев.





В свою очередь гендиректор предприятия объяснил, почему компания пошла на сокращение.





"Зарплата сотрудников составляет 28 % всех расходов компаний. Материальные расходы по бурению, в том числе на дизтопливо занимают 30 %. Еще 30 % уходит на амортизацию паровых установок. Также есть транспортные расходы. И в 2016 году у нас был небольшой объем, поэтому наши расходы составили 1 миллиард 600 миллионов тенге", - отчитался генеральный директор ТОО «Великая стена» Чжан Цзюнь с заметной дрожью в голосе.





По словам акима, данная компания получила от своих учредителей 100 миллионов долларов, и эти деньги достаточны для покрытия всех нужд предприятия. Гендиректор ответил, что с этих денег 24 миллионов долларов вернули банку. А другой частью рассчитались за материалы, которых приобрели в Китае.





Куда делись специалисты, обученные у китайцев?





Сапарбаев считает, что сокращение должно идти равномерно в процентном соотношении.





"Сокращаете 60 % людей, тогда и китайских сотрудников должны сократить на 60%. Если будете сокращать сотрудников, в первую очередь, должны сокращать китайских специалистов и других иностранцев, это во-первых. Во-вторых, не надо брать на работу китайских сотрудников 3-й и 4-й категории, допускаются специалисты из Китая 1-й и 2-й категории", - заявил он.





Либо работаете, либо вас закрываем





В конце эмоционального диалога у главы китайской компании спросили, сколько сокращенных сотрудников вернутся на работу в «Великую стену».





Напомним, проблемы с сохранением работников в «ККБК Великая стена» начались еще в 2015 году.





Справка «Диапазона» по данным акимата Актюбинской области:





ТОО «ККБК Великая стена» оказывает услуги бурения. Основной заказчик работ - АО «СНПС - Актобемунайгаз». Численность работников составляет 880 человек на 2016 год. В 2015 году в компании числилось 1500 сотрудников.



