Если вакансий нет, то и отчитываться незачем

Работодателям не нужно подавать отчеты в центры занятости населения, если вакантных рабочих мест у них не имеется.

В департаменте развития малого и среднего бизнеса НПП «Атамекен» пояснили, что, согласно информации на тот момент еще Министерства здравоохранения и социального развития РК, представление сведений о востребованных специальностях и вакантных рабочих местах работодателями предусмотрено первой формой (1 - врм) приказа министра здравоохранения и социального развития РК от 1 июня 2016 года № 532 «Об утверждении форм административного учеты для представления сведений о востребованных специальностях и вакантных рабочих местах для включения в базу данных текущих вакансий и прогнозируемых рабочих мест».

Работодателям не нужно подавать отчеты в центры занятости населения, если вакантных рабочих мест у них не имеется.

Форма «1 - врм» представляется работодателями в центры занятости населения при наличии свободных мест (вакантных должностей) в течение 3-х рабочих дней со дня появления вакансий. Следовательно, если вакансии отсутствуют, эти сведения не представляются, сдачи отчетов со сведениями «-» или «0» не требуется.

Второй формой (1 - Прогноз) приказа предусмотрено представление работодателями сведений о востребованных специальностях по прогнозируемым рабочим местам (не позднее 1 апреля и 1 октября ежегодно). Согласно закону, эта мера дает возможность работодателям участвовать в реализации государственной политики в сфере занятости населения.

Что касается ответственности, то, согласно закону РК от 6 апреля 2016 года «О занятости населения», работодатель обязан направить центру занятости населения сведения о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в течение трех рабочих дней со дня их появления с указанием условий труда и оплаты.

Ответственность за неисполнение указанного положения определена статьей 98 Кодекса РК от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях» и предусматривает меру наказания в виде штрафа размером 10 МРП.

Форма «1 - Прогноз» предоставляется при наличии сведений о потребности в работниках и специалистах. Сдачи отчетов со сведениями «-» или «0» также не требуется.

Сведения по указанным формам приказа представляются работодателями непосредственно в центры занятости населения и в настоящее время электронная форма не предусмотрена.

С учетом изложенного, представление сведений, согласно Приказу, относится ко всем работодателям при возникновении трудовых отношений и независимо от организационно-правовой формы.

Справочно:

В соответствии с Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года, работодатель - физическое или юридическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях.

В свою очередь, согласно Трудовому кодексу, к трудовым отношениям относятся отношения между работником и работодателем, возникающие при осуществлении прав и обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством РК, соглашениями, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя.