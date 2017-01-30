Российские ученые разработали лекарство от наркозависимости

Разработанный препарат представляет собой не наркотический аналог морфина. Как только вещество попадает в кровь наркозависимого пациента, в организме начинают вырабатываться антитела, препятствующие проникновению наркотиков в мозг.





Таким образом, человек не получает удовольствия от запрещенных средств, и в итоге отказывается от их употребления. По мнению ученых-разработчиков, новый препарат сможет помочь в лечении опиоидной зависимости (героин, морфин, дезоморфин). Курс лечения в среднем займет от одного года до двух лет.





"Существующие препараты излечивают всего 10–30% наркоманов и имеют много побочных эффектов. Наше лекарство — для противорецидивного лечения, чтобы человек после детоксикации не начал употреблять наркотики вновь", — цитирует издание заведующую лабораторией Института физиологически активных веществ РАН Марину Мягкову.





В текущем году проведут доклинические испытания — на животных. В случае успеха, ученые перейдут к клиническим — на людях. По их результатам станет понятно, можно ли использовать препарат в профилактических целях, например, среди подростков. На данный момент, добавила Мягкова, неизвестна позиция Минздрава в вопросе использования лекарства для профилактики.