Российские ученые разработали лекарство от наркозависимости
30 января 2017, 07:20
Разработанный препарат представляет собой не наркотический аналог морфина.
В России изобрели молекулу, которая блокирует удовольствие от наркотических веществ. Планируется, что к 2023 году она станет основой первого отечественного лекарства от наркозависимости, передает РИА Новости.
Разработанный препарат представляет собой не наркотический аналог морфина. Как только вещество попадает в кровь наркозависимого пациента, в организме начинают вырабатываться антитела, препятствующие проникновению наркотиков в мозг.
Таким образом, человек не получает удовольствия от запрещенных средств, и в итоге отказывается от их употребления. По мнению ученых-разработчиков, новый препарат сможет помочь в лечении опиоидной зависимости (героин, морфин, дезоморфин). Курс лечения в среднем займет от одного года до двух лет.
"Существующие препараты излечивают всего 10–30% наркоманов и имеют много побочных эффектов. Наше лекарство — для противорецидивного лечения, чтобы человек после детоксикации не начал употреблять наркотики вновь", — цитирует издание заведующую лабораторией Института физиологически активных веществ РАН Марину Мягкову.
В текущем году проведут доклинические испытания — на животных. В случае успеха, ученые перейдут к клиническим — на людях. По их результатам станет понятно, можно ли использовать препарат в профилактических целях, например, среди подростков. На данный момент, добавила Мягкова, неизвестна позиция Минздрава в вопросе использования лекарства для профилактики.
Фото: Fotolia/ DDRockstar
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841562-dd97777ae674884170f8ad8b538a3332
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...