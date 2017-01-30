Полки с одеждой насмерть раздавили семью в Аликанте
30 января 2017, 07:41
Супружеская пара — 50-летний мужчина и 49-летняя женщина, а также их 12-летняя дочь умерли в ночь на субботу.
Семья из испанского городе Аликанте была насмерть раздавлена полками с сотнями килограммов одежды, сообщает Lenta.ru.
Супружеская пара — 50-летний мужчина и 49-летняя женщина, а также их 12-летняя дочь умерли в ночь на субботу, 28 января. Обнаружить погибших удалось только днем, когда проснулась 18-летняя дочь. Девушка попыталась выйти из комнаты, однако дверь оказалась заблокированной, передает РИА Новости. Когда ей удалось пробраться в комнату, она увидела груду одежды и вызвала полицию.
По информации Quotidiano.net, причиной смерти трех человек стала асфиксия.
Супруги были выходцами из Марокко с испанским подданством. Как отмечает ABC, для хранения вещей они сделали множество полок от пола до потолка. Скопившуюся одежду они периодически продавали.
Кроме того, как сообщается, члены семьи страдали синдромом Диогена — психическим расстройством, для которого характерны накопительство старых вещей, социальная изоляция и апатия.
Фото: Lenta.ru
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