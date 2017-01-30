Сегодня будут разыграны первые комплекты медалей Универсиады-2017
30 января 2017, 07:42
Всего за время проведения студенческих игр, более 2000 атлетов разыграют 85 комплектов медалей 12 видах спорта.
30 января на Всемирной зимней Универсиаде в Алматы будут разыграны восемь комплектов медалей, сообщает Zakon.kz.
09:00 СНОУБОРД Параллельный гигантский слалом М/Ж, квалификация (Шымбулак)
10:30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Супергигант Ж (Шымбулак)
11:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 5 км классический стиль Ж (ЛБС)
11:30 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика М/Ж, квалификация (Табаган)
12:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 10 км классический стиль М (ЛБС)
13:00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Супергигант М (Шымбулак)
14:00 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика М/Ж, финал (Табаган)
14:00 СНОУБОРД. Параллельный гигантский слалом М/Ж, финал (Шымбулак)
20:00 ХОККЕЙ Ж. Китай - Казахстан (Балуан Шолак)
20:00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ, 8 видов (Площадь перед Дворцом Республики)
Всего за время проведения студенческих игр, более 2000 атлетов разыграют 85 комплектов медалей 12 видах спорта.
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