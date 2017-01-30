Сегодня будут разыграны первые комплекты медалей Универсиады-2017

Всего за время проведения студенческих игр, более 2000 атлетов разыграют 85 комплектов медалей 12 видах спорта.

30 января на Всемирной зимней Универсиаде в Алматы будут разыграны восемь комплектов медалей, сообщает Zakon.kz.





09:00 СНОУБОРД Параллельный гигантский слалом М/Ж, квалификация (Шымбулак)





10:30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Супергигант Ж (Шымбулак)





11:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 5 км классический стиль Ж (ЛБС)





11:30 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика М/Ж, квалификация (Табаган)





12:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 10 км классический стиль М (ЛБС)





13:00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Супергигант М (Шымбулак)





14:00 ФРИСТАЙЛ. Лыжная акробатика М/Ж, финал (Табаган)





14:00 СНОУБОРД. Параллельный гигантский слалом М/Ж, финал (Шымбулак)





20:00 ХОККЕЙ Ж. Китай - Казахстан (Балуан Шолак)





20:00 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ, 8 видов (Площадь перед Дворцом Республики)





Всего за время проведения студенческих игр, более 2000 атлетов разыграют 85 комплектов медалей 12 видах спорта.



