Больница медицинского центра УДП РК отбирает пациентов на бесплатные операции

«Данная акция носит благотворительный характер с доступной стоимостью для населения услуги которые имеются в больнице, а также для подбора пациентов на хирургическое лечение в рамках государственного заказа министерства здравоохранения РК» - Галия Тусупбекова.

День открытых дверей прошел в больнице медицинского центра Управления делами президента РК 28 января. Цель – привлечь внимание граждан к собственному здоровью, помощь гражданам, нуждающимся в стационарном лечении получить медицинскую помощь бесплатно, сообщает корреспондент Zakon.kz.





Для достижения поставленных целей, руководство больницы снизило стоимость врачебных консультаций, а также диагностические и аппаратные исследования на 50%.









«Данная акция носит благотворительный характер с доступной стоимостью для населения услуги которые имеются в больнице, а также для подбора пациентов на хирургическое лечение в рамках государственного заказа министерства здравоохранения РК. То есть пациентов подпираем на квотное, бесплатное лечение на хирургические операции, - пояснила заведующая отделением платных услуг и центра аллергологии больницы медицинского центра Управления делами президента РК. - Здесь могут оперироваться больные с стоматологическими патологиями, сердечно-сосудистая хирургия у нас есть, нейрохирургические операции проводятся, также есть отделение микрохирургии глаза. Данная акция носит регулярный характер и рассчитана на всех граждан РК, а также других республик СНГ и зарубежных граждан»

Чтобы получить необходимую операцию по квоте, т.е. бесплатно, необходимо чтобы заболевание человека входило в перечень государственного заказа министерства здравоохранения РК. Проверить это можно через портал госпитализации.





Стоит отметить, среди пациентов прошедших консультации врачей в больнице управления делами президента на данный момент идет отбор для оказания нейрохирургической помощи. Такие операции, как оказалось, достаточно востребованы. Только за последние полгода в клинике выполнено более 70-ти операций, это в основном операции на головном мозге и сосудах головного мозга. Такое хирургическое вмешательство необходимо при таких заболеваниях как опухоль головного мозга, доброкачественная, злокачественная, аневризмы, различные сосудистые заболевания головного мозга.





По словам, нейрохирурга больницы Азата Шпекова, в течении ближайших месяцев «в медицинском учреждении планируется внедрение таких новых технологий как хирургия эпилепсии, хирургическое лечение болезни Паркинсона, тремор, дистония».





«В течении следующих 3-4 месяцев будет проводится отбор пациентов, хирургическая диагностика, затем после приобретения нового оборудования мы запустим проект, - пояснил Шпеков. - К сожалению, по регионам Казахстана нейрохирургическая служба не налажена или налажена не на том уровне. Поэтому пациентов очень много, и, например, пациентов с эпилепсией, которым требуется хирургия очень много. И если экстраполировать зарубежные данные и статистику нашего населения, то приблизительно около 2000 пациентов с эпилепсией сейчас уже нуждаются в хирургии» - разъяснил он.





К слову, в диагностике таких пациентов участвует целая команда врачей: эпилептолог, нейрохирург, нейропсихолог, нейрофизиолог. Задача эта команды отобрать среди людей больных эпилепсией тяжелые формы.





Татьяна Ковалева, Астана



