Алматинка рассказала, каково быть чернорабочим в США

Эльмира Букенова рассказала все подробности жизни чернорабочего в США. Об этом она написала на портале yvision.kz Блогер из Алматы





Девушка устроилась работать в пятизвездочный отель в Санта-Барбаре.





"День начинался в 6.30 утра, нужно было успеть на автобус, который приезжал в 6.54 и довозил до самого отеля. А там уже происходило все самое интересное! У нас была униформа, которая подчеркивала наш статус чернорабочих, среди роскошного общества отеля. На цветастых рубашках поблескивали значки, мой гласил "Elmira", глядя на который люди произносили "Эльмайра". Утренняя зарядка в кругу мексиканских тёток была неотъемлемой частью, а после каждому давали список комнат для уборки, примерно 7-8 за день. И чем больше среди них "Check out", тем удачней день, ведь это означало наличие чаевых, которые порой доходили до 100$! Для меня, молодой студентки, это было WOW! У каждого была именная корзинка с атрибутами и тяжеленный пылесос в придачу. Весь день заправляешь чьи-то кровати, меняешь полотенца, черт возьми, даже туалетную бумагу красивенько им сворачиваешь!", - пишет девушка.





Частыми посетители этого отеля были звезды разной величины, но долго смотреть на них, указывать пальцем или просить автограф, запрещалось.





"Вот что было прекрасно, так это еда, которой нас кормили! Частенько перепадали десерты, закуски и прочие вкусняшки с барского стола! Ну как вы поняли, плюс 10 лишних килограммов были неизбежны, зато улыбка на лице была очень радостная, что куда важнее!", - продолжила Эльмира.





В завершении блогерша обратила внимание на то, что события, которые происходили в Америке, кардинально меняет дело и существенно преуменьшает драматизм ситуации в целом.