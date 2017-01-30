В мечети в Канаде неизвестные открыли стрельбу
30 января 2017, 08:36
Жертвами трагедии стали пять человек.
В канадском Квебеке произошла стрельба, сообщает РБК.
Жертвами трагедии стали пять человек.
Остальные подробности пока не сообщаются.
Фото: РБК
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