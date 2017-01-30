Бывшая секретарь Йозефа Геббельса скончалась в Мюнхене
30 января 2017, 08:52
Брунгильда Помзель умерла в Мюнхене в возрасте 106 лет.
Бывшая сотрудница нацистской администрации Брунгильда Помзель умерла в Мюнхене в возрасте 106 лет, сообщает Би-би-си.
Помзель была личным секретарем главного идеолога НСДАП и министра пропаганды Йозефа Геббельса. Только в пожилом возрасте она стала охотно делиться воспоминаниями о своей работе.
При этом Помзель утверждала, что ничего не знала о концлагерях и Холокосте в целом, когда трудилась на посту, и впоследствии, по ее словам, ее мучило чувство вины.
По словам Помзель, Германия времен Третьего Рейха жила "как будто под заклятием", а массовые убийства по расовому признаку были "строго охраняемым секретом".
Уже отметив столетний юбилей, Помзель стала героиней документального фильма "Немецкая жизнь" авторства Кристиана Крёнеса.
В киноленте она, среди прочего, роняет фразу о "благородной элегантности" министра пропаганды на работе в бюро. "Но в публичных выступлениях он превращался в пышущего яростью карлика", - добавляет там же Помзель.
Крёнес поздравил свою героиню по телефону в ее последний день рождения - 11 января 2017 года.
Режиссер отметил, что 106-летняя женщина даже в таком преклонном возрасте сохраняла ясность ума.
Фото: AFP
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