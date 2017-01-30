Отец Мэйвезера назвал Головкина «уродливым уличным бойцом»

Флойд Мэйвезер, отец американского боксера Флойда Мэйвезера-младшего, резко высказался в адрес казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), сообщает Sports.kz со ссылкой на Fighthype.com.





— Я знаю Головкина. Я устал смотреть на то, как он дерется со всякими потрепанными боксерами. Так ты никогда не достигнешь вершины, на которой Мухаммед Али, Шугар Рэй Леонард... То, что GGG показывает — уличная драка. Он — уродливый уличный боец, я не в восторге от такого, — заявил Мэйвезер-старший.





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