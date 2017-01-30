Казахстанка не вошла в ТОП-10 конкурса «Мисс Вселенная»
По данным официального сайта конкурса, уже определены 9 участниц, которые получили максимальное признание жюри.
Друзья!!!! 30 января в 06:00 утра по времени Астаны будет прямая трансляция конкурса красоты Мисс Вселенная, на телеканале FOX, и на ютубе на их официальном канале "Miss Universe". Пожелайте мне удачи!!! Алға Қазақстан!!! 🇰🇿👑 #missuniversekazakhstan2016#missuniversekazakhstan#missuniverse2016#missuniverse#darinakulsitova#vote @aidakaumenova ❤️
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