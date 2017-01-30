Казахстанка не вошла в ТОП-10 конкурса «Мисс Вселенная»

По данным официального сайта конкурса, уже определены 9 участниц, которые получили максимальное признание жюри.

Завершающий этап конкурса красоты «Мисс Вселенная» проходит в эти минуты в столице Филиппин Маниле. 19-летняя казахстанка Дарина Кульситова не вошла в ТОП-10 красавиц, но девушка еще имеет шансы на победу в зрительском голосовании, сообщает МИА " Казинформ ".





По данным официального сайта конкурса, уже определены 9 участниц, которые получили максимальное признание жюри. Как сообщали организаторы, будет определен ТОП-11 - девушки из этого рейтинга и пройдут в финал, еще одну финалистку выберут зрительским голосованием. Имя победительницы станет известно в ближайшее время, 30 января.





Отметим, что представительница Казахстана Дарина Кульситова уже представила наряд в национальном стиле, дизайнером которого выступила Аида Кауменова.





Ранее девушка представила выход в вечернем платье, а также состоялось дефиле в купальниках.

Друзья!!!! 30 января в 06:00 утра по времени Астаны будет прямая трансляция конкурса красоты Мисс Вселенная, на телеканале FOX, и на ютубе на их официальном канале "Miss Universe". Пожелайте мне удачи!!! Алға Қазақстан!!! 🇰🇿👑 #missuniversekazakhstan2016#missuniversekazakhstan#missuniverse2016#missuniverse#darinakulsitova#vote @aidakaumenova ❤️ Видео опубликовано 📩 misssemey2014@gmail.com (@darina_kulsitova) Янв 29 2017 в 6:37 PST









65-ый международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» проходит с 12 января в Маниле. Обладательница титула «Мисс Семей» 19-летняя Дарина Кульситова учится в Семипалатинском финансово-экономическом колледже имени Р. Байсеитова (3 курс) на финансиста.





















