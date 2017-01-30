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Казахстанка не вошла в ТОП-10 конкурса «Мисс Вселенная»

30 января 2017, 09:09

По данным официального сайта конкурса, уже определены 9 участниц, которые получили максимальное признание жюри.


Завершающий этап конкурса красоты «Мисс Вселенная» проходит в эти минуты в столице Филиппин Маниле. 19-летняя казахстанка Дарина Кульситова не вошла в ТОП-10 красавиц, но девушка еще имеет шансы на победу в зрительском голосовании, сообщает МИА "Казинформ".

По данным официального сайта конкурса, уже определены 9 участниц, которые получили максимальное признание жюри. Как сообщали организаторы, будет определен ТОП-11 - девушки из этого рейтинга и пройдут в финал, еще одну финалистку выберут зрительским голосованием. Имя победительницы станет известно в ближайшее время, 30 января.

Отметим, что представительница Казахстана Дарина Кульситова уже представила наряд в национальном стиле, дизайнером которого выступила Аида Кауменова.


65-ый международный конкурс красоты «Мисс Вселенная» проходит с 12 января в Маниле. Обладательница титула «Мисс Семей» 19-летняя Дарина Кульситова учится в Семипалатинском финансово-экономическом колледже имени Р. Байсеитова (3 курс) на финансиста.







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