В аэропорту Алматы задержаны рейсы в Усть-Каменогорск и Ашгабад
30 января 2017, 09:15
Отмененных нет.
По состоянию на 29/01-30/01 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны 2 авиарейса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
1 DV725 Алматы-Усть-Каменогорск (М/условия аэропорта Усть-Каменогорск ) Скат
2 T5716 Алматы-Ашгабад (Позднее прибытие самолета) Туркменские авиалинии
В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 30 м, горизонтальная 125 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Видео: Facebook
Фото: ua-reporter.com
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