Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В аэропорту Алматы задержаны рейсы в Усть-Каменогорск и Ашгабад

30 января 2017, 09:15

Отмененных нет.


По состоянию на 29/01-30/01 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны 2 авиарейса, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.

1 DV725 Алматы-Усть-Каменогорск (М/условия аэропорта Усть-Каменогорск ) Скат
2 T5716 Алматы-Ашгабад (Позднее прибытие самолета) Туркменские авиалинии

В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 30 м, горизонтальная 125 м.
Ограничений на прием и выпуск ВС нет.


Видео: Facebook
Фото: ua-reporter.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...