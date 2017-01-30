Четыре человека погибли при стрельбе в мечети Квебека
30 января 2017, 09:37
Один из очевидцев сообщил Рейтер, что в мечеть проникли три вооруженных человека.
По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столице одноименной канадской провинции, передает Русская служба BBC.
В мечети, служащей основным помещением Исламского культурного центра города, на момент нападения было около 40 человек.
Очевидцы сообщают о нескольких машинах скорой помощи около здания.
Один из очевидцев сообщил Рейтер, что в мечеть проникли три вооруженных человека.
Полиция оцепила здание.
Фото THINKSTOCK
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