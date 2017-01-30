Четыре человека погибли при стрельбе в мечети Квебека

Один из очевидцев сообщил Рейтер, что в мечеть проникли три вооруженных человека.

По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столице одноименной канадской провинции, передает передает Русская служба BBC





В мечети, служащей основным помещением Исламского культурного центра города, на момент нападения было около 40 человек.





Очевидцы сообщают о нескольких машинах скорой помощи около здания.





Один из очевидцев сообщил Рейтер, что в мечеть проникли три вооруженных человека.





Полиция оцепила здание.



