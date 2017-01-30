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Четыре человека погибли при стрельбе в мечети Квебека

30 января 2017, 09:37

Один из очевидцев сообщил Рейтер, что в мечеть проникли три вооруженных человека.


По меньшей мере четыре человека погибли при стрельбе в мечети города Квебек - столице одноименной канадской провинции, передает Русская служба BBC.

В мечети, служащей основным помещением Исламского культурного центра города, на момент нападения было около 40 человек.

Очевидцы сообщают о нескольких машинах скорой помощи около здания.

Один из очевидцев сообщил Рейтер, что в мечеть проникли три вооруженных человека.

Полиция оцепила здание.

Фото THINKSTOCK

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