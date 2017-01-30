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Новости за сегодня

Назарбаев: Универсиада станет гимном здоровому образу жизни

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей приветственной речи на церемонии открытия Всемирной зимней Универсиады заявил, что она станет гимном здоровому образу жизни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Кроме того, Глава государства обратил внимание на уникальность места проведения Универсиады.

- Алматы - это город с 1000-летней историей, колыбель независимости, где началась новая эпоха Казахстана. Это динамичный и современный город, деловой центр и драйвер экономики страны. Город молодых. Город студентов. Здесь находится треть вузов Казахстана, в которых обучается 137 тысяч студентов. Легендарный и всеми любимый каток «Медеу» обретёт былую славу, вновь вдохнёт атмосферу грандиозной борьбы. «Шымбулак» алмазом засияет в короне Заилийского Алатау. Универсиада станет гимном здоровому образу жизни. Её эффект можно сравнить с государственными программами по укреплению здоровья нашей нации, - подытожил Нурсултан Назарбаев.

Президент подчеркнул приверженность нашей страны с первых дней своей Независимости идеалам единства, сотрудничества и устремлённости в безопасное будущее.

- Через спорт, науку и культуру мы хотим донести до каждого континента казахстанскую формулу спокойствия и толерантного развития. Именно поэтому ежедневно нарастал темп организаторских работ и с таким усердием строился этот Ледовый дворец и другие объекты Игр, - отметил Глава государства.

Также Нурсултан Назарбаев указал, что Универсиада стала своеобразным локомотивом развития спортивной инфраструктуры в городе.

- Алматы уже сейчас ставит безусловные рекорды. Здесь впервые в истории проведения зимних Универсиад построена Атлетическая деревня. Инвестиции, вложенные в этот проект, пойдут на благо казахстанцев. Арены станут центрами притяжения для массового спорта. Атлетическая деревня превратится в новый микрорайон с доступным социальным жильём для более 1700 семей. Универсиаду покажут 43 телеканала в 80-ти странах. Её аудитория составит более одного миллиарда зрителей. Мы видим, что Универсиада расправила крылья и готова к историческому старту, - резюмировал Президент Казахстана.

 

 

 

30 января 2017, 09:48
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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