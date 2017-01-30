Сбербанк выдает льготные кредиты на приобретение белорусской техники

Сбербанк провел первую сделку по «Программе льготного кредитования предпринимателей на приобретение белорусской техники». Глобальная задача Программы - стимулирование взаимной торговли между странами ЕАЭС.





Компания «Богатырь Комир», ведущая добычу угля открытым способом на двух разрезах «Богатырь» и «Северный», закупила самосвалы марки БелАз грузоподъёмностью 130 тонн. Машины были приобретены по программе Сбербанка, которая предусматривает субсидирование ставок вознаграждения на приобретение техники, произведенной в Республике Беларусь. Сумма финансирования превысила 500 миллионов тенге.





«В настоящее время мы проводим обновление производственного автопарка. Изучив разные предложения на рынке, нас заинтересовала программа Сбербанка, поскольку ее условия самые выгодные. За счет субсидирования ставки вознаграждения мы сможем значительно снизить финансовую нагрузку по кредиту, а своевременная замена изношенного оборудования на новое позволяет поддерживать добычу и производство на необходимом для нас уровне. Наша компания активно работает с различными поставщиками карьерной техники и горнотранспортного оборудования, и мы рады, что теперь у нас появился новый партнер в лице Сбербанка», - говорит Николай Корсаков, Первый Заместитель Генерального Директора, финансовый директор ТОО «Богатырь Комир».





Программа льготного кредитования предпринимателей дает возможность заемщикам Сбербанка получить компенсацию процентной ставки займа от Правительства Республики Беларусь в размере 5,5% от общей суммы оплаченного вознаграждения.





«Сегодня спрос на крупную технику в Казахстане в основном удовлетворяется за счет импорта, а Республика Беларусь является одним из лидеров среди стран - поставщиков машиностроительной продукции. Наша программа позволяет предпринимателям минимизировать издержки и способствует обновлению и расширению производств. Помимо субсидирования ставки вознаграждения клиент получает еще ряд преимуществ: отсутствие лимитов по максимальной сумме компенсации, отсутствие валютных рисков, поскольку займы выдаются только в национальной валюте, а компенсация клиентам выплачивается в долларах США. Сбербанк ставит перед собой задачу создания условий для стимулирования внешнего торгового оборота Республики Казахстан, в том числе по экспорту продукции, произведенной на территории страны. Поэтому мы также принимаем активное участие в программе по стимулированию экспортных операций через АО «КазЭкспортГарант», – подчеркивает Заместитель Председателя Правления по корпоративному бизнесу ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев.





Казахстанские предприниматели могут получить льготный кредит на крупную сельскохозяйственную технику, тракторы, карьерные самосвалы, двигатели внутреннего сгорания, автошины, технологическое оборудование для литейных производств и другое оборудование. В программе закреплен перечень из 49 крупных белорусских производителей товаров.





ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, состоящую из 83 структурных подразделений, 16 из которых являются филиалами. Центральный офис Банка находится в г. Алматы.





ТОО «Богатырь Комир» – совместное предприятие АО «Самрук-Энерго» (дочернее предприятие АО «Самрук-Казына») и ОК «РУСАЛ». Компания занимается добычей угля открытым способом, на ее долю приходится 60% от всего добываемого угля в Экибастузском угольном бассейне. Балансовые запасы «Богатырь Комир» составляют 3 млрд. тонн. Производственная мощность предприятия составляет 42 млн. тонн угля в год.



