СМИ: в Канаде задержали двух подозреваемых в стрельбе в мечети
30 января 2017, 10:15
Полиция от официальных комментариев на данный момент воздерживается.
Полицейские, вероятно, задержали двух подозреваемых в связи со стрельбой в мечети в канадском городе Квебек, сообщает газета Huffington Post Quebec, передает РИА Новости.
Радиостанция Radio Canada уточняет, что полиция задержала одного подозреваемого, второго еще разыскивают. Отмечается, что полиция от официальных комментариев на данный момент воздерживается.
По данным газеты, на месте происшествия развернута обширная работа полицейских, часть из которых "хорошо вооружена".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на очевидца сообщало, что в мечети, где произошла стрельба, находилось порядка 40 человек. Как отмечает радиостанция Radio Canada, исламский культурный центр в Квебеке называют "большой мечетью" города.
Агентство также сообщало о трех вооруженных неизвестных, участвующих в стрельбе, которая произошла во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (04.00 мск понедельника).
Фото © Flickr/ CDP Photography Canada
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