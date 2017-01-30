Что нужно изменить в Конституции

Опасение вызывает новая формулировка тем, что якобы под эту норму можно будет и продавать землю иностранцам.

Многих удивило предложение о замене в ст. 26 Конституции слова «граждане» на «каждый».





Статья 26

1. Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.

Отличие понятия «гражданин» от понятия «каждый» в том, что каждый это и граждане Казахстана, оралманы, иностранные граждане и лица без гражданства.





Мое мнение, что данное предложение вполне обоснованное, так как под имуществом понимается не только же земля и недвижимость, но и любой материальный объект. То есть, начиная от носков и трусов и заканчивая деньгами и ценными бумагами.





Опасение вызывает новая формулировка тем, что якобы под эту норму можно будет и продавать землю иностранцам. Для исключения данного риска предлагаю ввести новую норму, как в Конституции России: «Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю». Тогда никто и никогда никаким законом не сможет разрешить продажу земель иностранцам.





И еще, раз мы заменяем в ст. 26 слово «гражданин» на «каждый», то нужно такие же замены провести в следующих нормах





Статья 23

1. Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединений.





Статья 28

1. Гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям.





Статья 29

1. Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья.





Статья 30

1. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Среднее образование обязательно.





Статья 37

Граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.





Статья 38

Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам.





Если не провести такую замену, то оралманы и лица, имеющие вид на жительство, как бы не имеют право на бесплатное образование, медицинскую помощь и «больничные» листы, а также не обязаны заботиться о природе и культуре.



