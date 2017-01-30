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Что нужно изменить в Конституции

30 января 2017, 10:16

Опасение вызывает новая формулировка тем, что якобы под эту норму можно будет и продавать землю иностранцам.


Многих удивило предложение о замене в ст. 26 Конституции слова «граждане» на «каждый».

Статья 26
1. Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество.
Отличие понятия «гражданин» от понятия «каждый» в том, что каждый это и граждане Казахстана, оралманы, иностранные граждане и лица без гражданства.

Мое мнение, что данное предложение вполне обоснованное, так как под имуществом понимается не только же земля и недвижимость, но и любой материальный объект. То есть, начиная от носков и трусов и заканчивая деньгами и ценными бумагами.

Опасение вызывает новая формулировка тем, что якобы под эту норму можно будет и продавать землю иностранцам. Для исключения данного риска предлагаю ввести новую норму, как в Конституции России: «Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю». Тогда никто и никогда никаким законом не сможет разрешить продажу земель иностранцам.

И еще, раз мы заменяем в ст. 26 слово «гражданин» на «каждый», то нужно такие же замены провести в следующих нормах

Статья 23
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединений.

Статья 28
1. Гражданину Республики Казахстан гарантируется минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и по иным законным основаниям.

Статья 29
1. Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья.

Статья 30
1. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях. Среднее образование обязательно.

Статья 37
Граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Статья 38
Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам.

Если не провести такую замену, то оралманы и лица, имеющие вид на жительство, как бы не имеют право на бесплатное образование, медицинскую помощь и «больничные» листы, а также не обязаны заботиться о природе и культуре.


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