Казахстанец Абылайхан Хусаинов взлетел на 128 позиций в рейтинге после досрочной победы

30 января 2017, 10:17

Казахстанский боксер одержал пятую победу в пяти боях.


Казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов, выступающий в легком весе, взлетел на 128 позиций в рейтинге своего дивизиона после досрочной победы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В минувшие выходные Хусаинов принял участие в вечере бокса в канадском Квебеке. Его соперником был мексиканец Оскар Мехия. Казахстанский боксер одержал победу техническим нокаутом в заключительном, шестом раунде.

Благодаря этому успеху, Хусаинов поднялся на 128 позиций в рейтинге BoxRec легкого веса и теперь занимает 323-е место.

Для 25-летнего Хусаинова эта победа стала пятой в пяти боях, из которых четыре он завершил досрочно.

Фото: La Presse

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