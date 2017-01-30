Казахстанец Абылайхан Хусаинов взлетел на 128 позиций в рейтинге после досрочной победы

Казахстанский боксер Абылайхан Хусаинов, выступающий в легком весе, взлетел на 128 позиций в рейтинге своего дивизиона после досрочной победы, сообщает корреспондент Vesti.kz





В минувшие выходные Хусаинов принял участие в вечере бокса в канадском Квебеке. Его соперником был мексиканец Оскар Мехия. Казахстанский боксер одержал победу техническим нокаутом в заключительном, шестом раунде.





Благодаря этому успеху, Хусаинов поднялся на 128 позиций в рейтинге BoxRec легкого веса и теперь занимает 323-е место.





Для 25-летнего Хусаинова эта победа стала пятой в пяти боях, из которых четыре он завершил досрочно.



