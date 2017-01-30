Премьер Канады назвал стрельбу в мечети в Квебеке трусливым нападением
30 января 2017, 10:23
"Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", — написал Трудо в Twitter.
Ранее CМИ со ссылкой на главу исламского культурного центра Квебека сообщили о пяти погибших в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек, передает РИА Новости.
Как отмечает радиостанция Radio Canada, исламский культурный центр в Квебеке называют "большой мечетью" города.
"Сегодня канадцы скорбят о тех, кто погиб в результате трусливого нападения в мечети в Квебеке. Мои мысли с жертвами и их семьями", — написал Трудо в Twitter.
Агентство также сообщало о трех вооруженных неизвестных, участвующих в стрельбе, которая произошла во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени в воскресенье (04.00 мск понедельника).
Газета Huffington Post Quebec также написала о возможном задержании двух подозреваемых в связи со стрельбой в мечети. По данным газеты, на месте происшествия развернута обширная операции полиции, часть из которых "хорошо вооружена".
Фото © AP Photo/ Koji Ueda
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