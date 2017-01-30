В Аркалыке женщина заказала убийство сожителя за 70 тысяч тенге

54-летняя жительница Аркалыка Оразе Қабыл сожительствовала с потерпевшим с 2002 года. Однако в 2013 году она познакомилась с еще одним мужчиной, которого приглашала в гости в то время, когда сожитель уезжал в командировки. По этой причине в семье начались разногласия. Из ревности сожитель стал избивать свою суженую и ее мать, которая проживала вместе с ними. В результате одного из таких рукоприкладств, пожилая мать О.Қабыл попала в больницу. С того момента женщина затаила злобу на обидчика, который начал злоупотреблять спиртным и проигрывать все заработанные деньги в карты. Когда он приходил в алкогольном опьянении домой, открывал газовый баллон и угрожал домашним, что взорвет всех.





В мае 2016 года Қабыл предложила знакомому убить сожителя за денежное вознаграждение, но тот, подумав, что она шутит, не поверил. На одной из посиделок с собутыльниками мужчина рассказал приятелю о просьбе Оразе, тот заинтересовался и попросил познакомить его с ней.





"В июне месяце этот мужчина встретился с осужденной, которая сообщила, что за убийство сожителя заплатит 70 тысяч тенге. Мужчина не придал этому значения, после чего Қабыл начала названивать ему с просьбой совершить убийство. После этого он обратился в УВД города Аркалыка. Заказчица заплатила "убийце" предоплату в размере 5 тысяч тенге, пообещав, что остальную сумму заплатит после убийства. 15 июня полицейские сымитировали смерть сожителя и в качестве доказательства О.Қабыл была предоставлена панамка и телефон потерпевшего в пятнах крови. Убедившись в намерениях Қабыл, сотрудники полиции задержали гражданку на месте преступления", - говорится в сообщении суда.





Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области женщине за покушение на убийство дали 11 лет 3 месяца в исправительной колонии общего режима. Недавно осужденная попросила суд смягчить наказание до пяти лет лишения свободы, но приговор суда первой инстанции был оставлен без изменения.



