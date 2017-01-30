Отец убитого Оркена намерен добиваться пожизненного заключения для подозреваемых

Всю страну потрясло жестокое убийство алматинского школьника, ставшего жертвой семейной драмы, сообщает телеканал " Астана ".





"Сын каждый день говорит, не плачь, мама. А как мне не плакать, фотографии смотрю Оркена, и слезы сами наворачиваются. Глаза болят, а сердце еще больше", -рассказывает бабушка О.Азаматулы.





Оркен переехал к своей бабушке 3 года назад. Ничего не предвещало беды. Странные вещи начали происходить после нового года, вспоминает Бакдагуль апа. За ней вдруг начали следить родственники. Но особого внимания их поведению женщина не уделяла. Только после трагедии Бакдагуль Есибекова поняла - на месте внука могла оказаться она.





"Эти два парня ходили за мной как по пятам, наблюдали, следили. Но в дом мой никогда не заходили. Думала, это они за моим сыном просто следили, а, оказывается, внука караулили", - рассказала бабушка.





Больше всего в этой истории ужасает список предполагаемых убийц: мачеха мальчика, сводный брат с двумя друзьями, один из которых несовершеннолетний, а также сводная сестра, которая воспитывает маленького ребенка и беременна вторым. Но, на решение суда эти факты не повлияли – 2 месяца содержание под стражей на период расследования.









"Грудных детей била до синяков! Даже просто ей объясняешь: Шарипа, не лей сюда воду, у нее сразу бешеные глаза становятся. Она не то чтобы неадекватная, она продуманная. Соседка отчетливо помнит и тот злополучный день - 19 января. Днем бывшая квартирантка пришла к ней попросить лопату, якобы для того, чтобы откопать глину и замазать штукатурку печки. Позже выяснится - именно этой лопатой убийцы откапывали яму в подвале дома, чтобы скрыть следы жестокого преступления", - рассказала Раиса Садыкова, жительница г.Алматы.





Похоронили Оркена в родном поселке. В телефонной беседе отец мальчика Азамат Кемпирбаев рассказал, что незадолго до трагедии он решил развестись со своей супругой, но просто так Шарипа его отпускать не собиралась. Вмешиваться в ход расследования он не собирается. Но для убийц сына намерен добиваться пожизненного заключения.





"Она его любила, как своего сына. И мой сын, которого она убила, он ее любил больше своей матери. Он свою родную мать так не любил, как ее. У нас еще дочка есть общая три годика, может быть, ради дочки я ее простил бы. А вот этих детей, если их не посадят, я их сам убью", - рассказал отец Оркена Азамат Кемпирбаев.





Точку в этом деле поставит суд после тщательного расследования, очных ставок и других процедур, по результатам которых будет установлена роль каждого подозреваемого. Уже известно, что все пятеро обвиняются по особо тяжким статьям Уголовного кодекса – это 99 и 125, похищение и убийство несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору. Наказание по ним предусмотрено от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.





Напомним , тело 11-летнего Оркена Азаматулы полицейские обнаружили на одной из дач на окраине города. Выяснилось, что мальчика похитили родственники прямо со школьной остановки. Затем привезли в съемный дом, где его и убили. По данным следствия, из-за неприязни к своей свекрови, мачеха «заказала» Оркена. И что удивило даже бывалых оперативников, «киллерами» выступили родные дети женщины. По делу проходят 5 человек, среди которых есть несовершеннолетние и даже беременная девушка.



