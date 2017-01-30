Ракимгалиев:Универсиада для меня имеет большое значение - она пройдет в моем родном городе

Казахстанский фигурист Абзал Ракимгалиев, выступающий в мужском одиночном катании, поделился своими ожиданиями от грядущих Игр-2017, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Универсиады-2017.





- Эта Универсиада для меня имеет очень большое значение - ведь она будет проходить в моем родном Алматы, в моей стране, - говорит Абзал. - Я рад, что мои коллеги-спортсмены, друзья и миллионная аудитория увидят мой город. Узнают культуру и особенности моего Казахстана. И я очень горд этим. В целом, думаю, проведение таких серьезных спортивных мероприятий мирового уровня имеет большое значение в популяризации зимних видов спорта, привлечении молодежи к спорту, поднятии имиджа Казахстана в мире.





- Расскажи, как прошла твоя подготовка к Всемирным зимним студенческим играм 2017 года?





- Подготовка к Универсиаде прошла в Милане, где со мной тренировалась основная часть сборной Италии, а также некоторые ведущие спортсмены других европейских стран. Мы готовились в усиленном режиме, по шесть часов в день без выходных. Потому что впереди не один старт, а несколько. Это турнир «Четырех континентов», который состоится в южнокорейском городе Канныне и зимние Азиатские игры в Саппоро (Япония).





- В этом сезоне ты сменил наставника. Каково тренироваться под руководством Франка Бьянкони?





- Смена тренера в разгар сезона не может пройти бесследно. Но я очень надеюсь, что в моем случае это будет только в лучшую сторону. В моей новой команде работают высококвалифицированные специалисты, да и я очень много тружусь, не покладая рук. В США я не мог себе позволить такую команду и достаточное количество ледовых тренировок. Жаль, что я поздно узнал об открытии такого центра фигурного катания в Европе.





- У тебя еще были проблемы с коньками…





- Да, в прошлом сезоне я попробовал поменять модель профессиональных ботинок на более усовершенствованную. Они легкие, широко разрекламированные, но у меня за короткий промежуток времени сломалось шесть(!!!) пар ботинок. В этом сезоне я вернулся к прежней модели коньков, и то сменил уже три пары за текущий сезон. Хотя они тяжелее по весу и тоже "ломаются", но в них мне гораздо комфортнее. Надеюсь, "сюрпризов" с экипировкой на Играх у меня не будет.





- На универсиаду в Алматы съезжаются сильные фигуристы, то есть конкуренция будет высокой, чем будешь удивлять?





- Я уважаю своих соперников и думаю, что состязаться с сильнейшими намного интереснее. Я бы хотел чисто откатать подготовленную программу, чтобы зрители почувствовали все мои эмоции, которые я испытываю на льду, и полюбили фигурное катание также сильно, как и я.





Напомним, на Всемирных зимних студенческих играх в Алматы в фигурном катании будет разыграно три комплекта наград: в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду.





Ранее Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение исключить парное катание из спортивной программы Универсиады-2017 в связи с недостаточным количеством участников. Также всех любителей фигурного катания ждут показательные выступления ведущих фигуристов.



