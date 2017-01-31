Золотые медали в параллельном гигантском слаломе у сноубордистов достались Польше и России

31 января будут разыграны награды в параллельном слаломе среди мужчин и женщин.

Сразу три польские спортсменки вошли в квартет сильнейших в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому, которые открыли сегодня турнир по сноуборду, передает передает Zakon.kz





«Золото» досталось Александре Крол, «бронза» - Каролине Штокфиц, а Вероника Белла заняла четвертое место. «Серебро» на счету украинки Аннамарии Данчи, уступившей Крол в главном финале. Кстати, наставником Данчи является известный украинский борец Валерий Белинский, который тренирует также своего сына Александра.





- Мне очень приятно, что три спортсменки из нашей команды выступили успешно, вышли в полуфинал и мне в первую очередь пришлось соревноваться с ними. Я рада и за Анаамарию, взявшую «серебро». Это моя последняя Универсиада, поскольку я уже закончила вуз, и победа особенно желанна. Теперь впереди Олимпиада в Корее, - рассказала Александра в ходе пресс-конференции по окончании соревнований.





В мужских состязаниях первенствовал россиянин Богдан Богданов, опередивший в финале своего соотечественника Владислава Шкурихина. Борьба между ними разыгралась не на шутку. В первом заезде Богдан вылетел за пределы трассы, а Владислав упал, и сильнейший определился по результатам второго заезда. Бронзовым призером стал Александр Белинский, опередивший в малом финале поляка Михала Новачика.





- Я конечно хотел только «золото», но зашел на один из поворотов слишком резко и потерял время. Сам виноват, что не стал чемпионом, - поделился с журналистами бронзовый призер из Украины.





Чемпион же Универсиады-2017, в свою очередь, пошутил:





- Я с самого утра ждал, никак не мог дождаться «золота», - сказал журналистам Богдан Богданов.





31 января будут разыграны награды в параллельном слаломе среди мужчин и женщин.



