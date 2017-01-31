Спасатели составили рейтинг самых нелепых обращений на горячую линию 112

Телефонные звонки мешают работать спасателям. В службе 112 проанализировали вопросы, с которыми обращаются люди, и теперь утверждают: половина нелепа или просто не по адресу, сообщает " сообщает " Первый канал Евразия ".





Наравне с теми, кому действительно угрожает опасность, диспетчерам приходится выслушивать тех, у кого закончились деньги на телефоне, недовольных смс-рассылками, любителей животных и даже просто желающих поболтать.





За 13 лет работы оперативным дежурным, Антон Чирков научился невозмутимо реагировать даже на самые эмоциональные высказывания и требования в свой адрес. По служебной этике он не может положить трубку, пока не даст совет позвонившему. Поэтому вежливо и спокойно рассказывает, где заправить газовый баллон или почему человеку в два часа ночи пришла СМС о закрытии дорог.





«В соответствии с действующим законодательством мы обязаны людей оповестить о возможной чрезвычайной ситуации. Если человек адекватно воспринимает, он SMS прочитал, принял к сведению и всё. Если человек к этому относится неадекватно, так как сообщение приходит от абонента 112, он соответственно начинает перезванивает и высказывает различную критику», — говорит Антон Чирков, оперативный дежурный.





За прошлый год в службу спасения 112 поступило шестьсот тысяч звонков. Половину из них отнесли к категории нелепых обращений. Специалисты даже составили свой рейтинг самых частых звонков не по адресу.





На первом месте звонки, связанные с сотовыми телефонами. Ведь только на 112 можно позвонить без SIM карты, при нулевом балансе или с территории, где нет связи. На втором месте негативные отзывы на СМС рассылку от Департамента по ЧС. Третье место — у желающих уточнить информацию о закрытии дорог. На четвертом — те, кто интересуется данными об и отмене занятий в школах. Пятое место у любителей животных с просьбами снять кошек с деревьев и пристроить замерзающих собак.





Животным, попавшим в беду, спасатели оказывают помощь, как и тем, кто пострадал от них. Но бывает, что на людей нападают невидимые хищники.





«К нам позвонил мужчина и сказал, что у него в квартире лев, просил помощи, буквально плакал. Звонивший назвал имена цирковых деятелей Московского цирка, который на тот момент находился у нас в городе и что директор ему в подарок дал льва. Мы были вынуждены выехать на данный адрес, по прибытию на место выезда выяснилось, что этот человек находится в наркотическом опьянении»,- говорит Аяулым Далелканова, оперативный дежурный.





Спасатели уверены: реакция на обращения тех, кто по-настоящему нуждается в помощи, была бы более эффективной, если бы люди точно понимали, в каких случаях нужно набирать 112. Причем отказ оператора в этом случае выслать бригаду спасателей, граждане воспринимают весьма негативно.





«Да, бывает, когда нам говорят спасибо за нашу работу, за то, что мы спасаем людей, но в последнее время очень много негатива, в частности из-за и SMS рассылки. За период работы мы становимся психологами и можем оценить ситуацию, насколько она критична, как можно быстро помочь человеку, если он нуждается в помощи, или как быстро и корректно ответить человеку, что он не по адресу позвонил»,- говорит Елена Ким, оперативный дежурный.





При этом важно помнить, что служба 112 оказывает помощь только в том случае, если вашему здоровью или жизни угрожает опасность.







