Канадская полиция назвала имя напавшего на мечеть в Квебеке

Единственным подозреваемым в нападении на мечеть в канадском городе Квебек остается 27-летний Александр Бисонет. Об этом сообщает телеканал TVA со ссылкой на полицию, передает Об этом сообщает телеканал TVA со ссылкой на полицию, передает РИА Новости





Нападение на мечеть в Квебеке было совершено во время вечерней молитвы в воскресенье. Два человека в масках открыли огонь, когда в помещении находились от 40 до 100 человек. Жертвами нападения стали шесть человек, по данным медиков, не менее 18 были доставлены в больницы города. Пять из них находятся в критическом состоянии. СМИ сообщали, что в связи с нападением задержаны два студента местного университета: местный уроженец Александр Бисонет (Alexandre Bissonnette) и имеющий марокканские корни Мохамед Хадир (Mohamed Khadir). Власти Канады охарактеризовали случившееся как террористическую атаку.





Полиция задержала двух подозреваемых: 27-летний франкоканадец Бисонет, скрывшийся с места преступления на автомобиле, сам вызвал полицию и был арестован после непродолжительных переговоров на мосту к острову Орлеан. У него в автомобиле изъято огнестрельное оружие, в том числе автомат АК-47. Хадир был арестован в квартире рядом с мечетью. Однако, по данным телеканала, сейчас он рассматривается в качестве свидетеля.





По данным издания Soleil, оба задержанных являются студентами расположенного в городе Университета Лаваля. Сообщается, что Бисонет изучает политические науки.



