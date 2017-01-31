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Димаш Кудайберген на третьем этапе конкурса «Singer-2017» споет песню группы Queen

31 января 2017, 00:28

Он исполнит известную композицию «Show must go on».


4 февраля в городе Чанша провинции Хунань КНР на 3-ем этапе конкурса исполнителей «Singer-2017» Димаш Кудайберген споет песню «Show must go on» группы Queen, сообщает Казинформ.

«Выступив на 28-ой Зимней Универсиаде, сегодня вылетаю в Пекин и далее - в Чаншу. Впереди подготовка. В следующем конкурсном отборе 4 февраля спою песню «Show must go on» из репертуара знаменитой группы Queen! Шоу началось!» - написал певец в своей страничке в сети Instagram.

Напомним, популярный среди казахов Китая микроблог «Atatek» опубликовал стихотворение Омира Ауганбая «Гордость», посвященное Димашу Кудайбергену.

21 января 2017 года Димаш Кудайберген на первом этапе конкурса «Singer-2017» пел сложную в исполнении песню «SOS d'un terrien en détresse». И зрители, и участники шоу, и известные певцы не скрывали своего удивления талантом казахстанского исполнителя. В китайской соцсети Sina Weibo число микроблогов о солисте за час достигло 118 тысяч.

28 января 2017 года в телеэфир вышла запись второго этапа «Singer-2017», в котором Димаш занял 1-ое место.


Фото: inform.kz.

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