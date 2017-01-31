Хозяйка дома, где родился Гитлер, через суд оспорит конфискацию здания

Владелица дома на западе Австрии, в котором родился Адольф Гитлер, намерена оспорить в конституционном суде (КС) страны решение властей об экспроприации здания, передает передает РИА Новости





Как сообщает газета Kurier в выпуске за вторник, в КС республики уже получили соответствующее заявление от женщины, которое в дальнейшем будет изучено и назначено к слушанию.





"В крайнем случае, все может зайти так далеко, что соответствующий закон будет признан недействительным", — приводятся в публикации слова представителя суда.





В середине декабря прошлого года депутаты Национального совета утвердили законодательный акт об экспроприации дома в городе Браунау-ам-Инн. С 2011 года австрийским властям не удается договориться с владельцем здания. При этом правительство продолжало ежемесячно платить по 4800 евро за аренду 800 квадратных метров.





Ранее глава МВД республики Вольфганг Соботка заявлял о намерении снести здание, оставив лишь фундамент, на котором уже будет возведена новая постройка для благотворительных или государственных нужд. Депутаты в числе других вариантов предлагают отдать здание художникам для использования в качестве арт-объекта.





В обществе по охране памятников к возможности сноса отнеслись отрицательно, не считая его необходимым. Местные жители тоже расходятся во мнениях относительно судьбы здания, не исключая возможности организации там музея или приюта для беженцев.





Адольф Гитлер — основоположник национал-социализма, создатель Третьего рейха, глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии (1921-1945 годы), рейхсканцлер Германии (1933-1945 годы). Экспансионистская политика Гитлера стала одной из главных причин развязывания Второй мировой войны. С его именем связаны многочисленные преступления против человечества, совершенные нацистским режимом как в самой Германии, так и за ее пределами.



